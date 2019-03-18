Тимошенко уверена, что соглашение с МВФ можно подписать без повышения цены на газ

"Есть решение суда, и МВФ против него не пойдет", - уверена политик.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко уверена, что в случае победы на выборах президента сможет подписать с МВФ новую программу финансирования, которая не будет предусматривать заоблачных тарифов. В этом она заявила в эфире телеканала «ICTV», комментируя вопрос о соглашении Украины с Фондом, которое требует поднять цену на газ до рыночной.

«Я работала с МВФ, будучи премьер-министром, не один раз. И я убеждена, что мы будем работать гармонично, нормально и на благо Украины. Я смогу с ними подписать новую программу, которая не предусматривает каких-то вещей, связанных с нелогичным установлением тарифов», - заявила лидер «Батькивщины».

Председатель партии напомнила, что недавно Окружной административный суд Киева признал, что цена на газ установлена необоснованно и незаконно. Ее команда, говорит Тимошенко, два года судилась с властью, чтобы доказать это.

«Суд признал, что тарифы установлены незаконно, несправедливо и они завышены. У меня есть решение суда, и МВФ не сможет против него идти», - убеждена политик.

Лидер «Батькивщины» в очередной раз подчеркнула, что цена на газ после выборов будет снижена вдвое, а украинский газ будет направлена на нужды населения и бюджетной сферы.