Усик замаскировался до неузнаваемости, чтобы воочию наблюдать за позором "Динамо"
Усик замаскировался до неузнаваемости, чтобы воочию наблюдать за позором "Динамо"
Тарута заявил о поддержке Тимошенко на выборах
Тарута заявил о поддержке Тимошенко на выборах
Наши Судеты
Наши Судеты
В Винницкой области разыскивают двух преступников, которые убили мужчину, преследовавшего их после ограбления
В Винницкой области разыскивают двух преступников, которые убили мужчину, преследовавшего их после ограбления
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
Андрій Білецький: «Як ви думаєте, якщо вибори закінчаться на користь Порошенка, Свинарчук сяде у тюрму?»
​В Харьковской области поймали подозреваемого в убийстве пяти человек на территории Чечни
​В Харьковской области поймали подозреваемого в убийстве пяти человек на территории Чечни
​В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904 (обновлено)
​В школе Днепра не явились на занятия 512 учеников из 904 (обновлено)
"Нацкорпус" провел акцию протеста в центре Киева (обновлено)
"Нацкорпус" провел акцию протеста в центре Киева (обновлено)
Снижение курса гривны оказалось связано с "Укрзализныцей"
Снижение курса гривны оказалось связано с "Укрзализныцей"
ГлавнаяПолитика

Порошенко назначил временного главу Службы внешней разведки

Предыдущий глава СВР Божок был назначен замминистра иностранных дел.

Порошенко назначил временного главу Службы внешней разведки
Андрей Алексеенко
Фото: Укринформ

Президент Петр Порошенко назначил временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки первого заместителя председателя - Андрея Алексеенко. Соответствующий указ обнародован в субботу на сайте президента.

"Первому заместителю председателя Службы внешней разведки Украины Алексеенко Андрею Викторовичу временно исполнять обязанности главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе.

Андрей Алексеенко был назначен первым заместителем председателя Службы внешней разведки в ноябре 2017 года.

Ранее, 14 марта, предыдущий глава СВР Егор Божок был назначен заместителем министра иностранных дел Украины. 

У него было два первых заместителя - Алексеенко и Сергей Семочко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также