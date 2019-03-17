Порошенко назначил временного главу Службы внешней разведки

Предыдущий глава СВР Божок был назначен замминистра иностранных дел.

Президент Петр Порошенко назначил временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки первого заместителя председателя - Андрея Алексеенко. Соответствующий указ обнародован в субботу на сайте президента.

"Первому заместителю председателя Службы внешней разведки Украины Алексеенко Андрею Викторовичу временно исполнять обязанности главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе.

Андрей Алексеенко был назначен первым заместителем председателя Службы внешней разведки в ноябре 2017 года.

Ранее, 14 марта, предыдущий глава СВР Егор Божок был назначен заместителем министра иностранных дел Украины.

У него было два первых заместителя - Алексеенко и Сергей Семочко.