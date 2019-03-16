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​Порошенко уволил главу Полтавской области

И.о. председателя обладминистрации стал Роман Товстый.

​Порошенко уволил главу Полтавской области
Фото: adm-pl.gov.ua

Президент Петр Порошенко уволил председателя Полтавской областной госадминистрации Валерия Головко.

Об этом он сообщил на заседании Совета регионального развития Полтавской области в субботу, 16 марта.

"Сегодня хочу объявить, что я подписал указ об увольнении господина Головко. И пока что исполнять обязанности главы областной администрации будет хорошо известный вам [заместитель Головко] Роман Товстый", - сказал Порошенко.

Президент пояснил, что увольнение Головко связано с тем, что НАБУ расследует уголовное производство в отношении него.

"Для того, чтобы обеспечить объективное расследование, точно будет лучше, если господин Головко не будет занимать высокую государственную должность. Это логичное решение, которое должно стать моделью для любых похожих случаев", - сказал Порошенко.

При этом он напомнил, что в Украине действует презумпция невиновности.

Головко занимает должность главы ОГА с 2014 года. В конце февраля 2019 года в его офисе НАБУ провело обыски по подозрению в коррупции: бюро подозревает, что Головко и его заместитель Песоцкий могли получить взятку в один миллион долларов.

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