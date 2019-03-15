Ефремову продлили срок ареста до 13 мая

Старобельский районный суд Луганской области продлил срок содержания под стражей экс-главы фракции "Партии регионов" Александра Ефремова.
Об сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
"Старобельский райсуд Луганской области продлил срок содержания под стражей Ефремова до 13 мая включительно", - говорится в сообщении в твиттере.
Следующее заседание состоится 18 марта в 10:00. Кроме того, суд назначил продолжение допроса свидетелей, добавила Сарган.
Напомним, что Ефремова судят уже два года. Его обвиняют в сепаратизме, государственной измене, организации захвата Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату управления Службы безопасности Украины и созданию самопровозглашенной "Луганской народной республики".