Новая замглавы миссии ОБСЕ на Донбассе вступила в должность

Граве работала в Афганистане, Йемене и других горячих точках.

Заместителем главы Специальной мониторинговой миссию ОБСЕ в Украине стала Антье Граве, работавшая ранее с ООН, Европейским Союзом и правительством Германии. Сооответвующее сообщение опубликовано на странице СММ ОБСЕ.

"На этой неделе на должность заместительницы Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине вступила Aнтье Граве", - сказано в сообщении.

В миссии отметили, что Граве ранее работала в Афганистане, Пакистане, Йемене, на Гаити, и приобрела значительный опыт работы в сфере предотвращения и разрешения конфликтов.

Напомним, с 1 ноября 2018 года британец Марк Этерингтон занял должность заместителя главы Специальной мониторинговой миссию ОБСЕ в Украине, членом которой он уже был в 2014 году. Первый заместитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг покинул свой пост 31 октября 2018 года.