​В Раду внесли законопроект о фейковых новостях

Депутат Верховной Рады Игорь Лапин (фракция "Народный Фронт") 12 марта зарегистрировал законопроект №10139 об уголовной ответственности за распространение недостоверной информации в СМИ и сети Интернет.

В случае принятия законопроекта за фейковые новости будет введено наказание в виде штрафа - до 8500 грн или общественные или исправительные работы. При этом ответственность будет наступать независимо от того, СМИ сознательно распространили недостоверную информацию или сделали непреднамеренную ошибку.

Согласно пояснительной записке, основанием для освобождения от уголовной ответственности предусмотрено опровержение сведений, порочащих честь и достоинство другого лица.

Также законопроект предлагает внести изменение в Гражданский кодекс, согласно которому предусматривается право суда по результатам рассмотрения соответствующего дела, в случае нарушения личного неимущественного права человека, принимать решения о запрете (прекращении) процесса распространения недостоверной информации путем ее удаления из соответствующего ресурса сети Интернет.

Кроме того, устанавливается возможность рассматривать дела о защите чести, достоинства и деловой репутации в порядке упрощенного производства, а также предусматриваются сокращенные сроки судебного рассмотрения таких дел.

Также предусмотрено право суда принимать решение о временном (до окончания избирательного процесса) приостановлении действия лицензии, о временном запрете (до окончания избирательного процесса) выпуска печатного издания или об обязательствах оператора, провайдера телекоммуникаций о приостановлении доступа абонентов к соответствующему ресурсу сети Интернет в случае установления судом при рассмотрении избирательного спора повторного или однократного грубого нарушения средством массовой информации требований этого законопроекта.

Кроме того, в законопроекте закреплено право Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, при наличии решения суда об опровержении недостоверной информации принимать решение об обязательствах операторов, провайдеров телекоммуникаций приостанавливать доступ абонентов к ресурсу сети Интернет, который распространил недостоверную информацию, до момента ее опровержения.

Примечательно, что законопроект Лапина появился всего через несколько дней, когда собственный закон о фейковых новостях приняла Россия.