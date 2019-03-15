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ЕС ввел санкции против восьмерых граждан РФ за нападение на украинские корабли

Ограничения введены в отношении семи пограничников и командующего войсками Южного военного округа РФ.

ЕС ввел санкции против восьмерых граждан РФ за нападение на украинские корабли
ЕС ввел санкции против восьмерых граждан РФ
Фото: Вести Экономика

Европейский союз ввел санкции против восьмерых граждан Российской Федерации за нападение на украинские корабли Военно-морских сил возле Керченского пролива в ноябре прошлого года.

Решение было принято 14 марта и опубликовано в Официальном журнале ЕС в пятницу, 15 марта.

Отмечается, что санкции введены против восьмерых сотрудников Пограничной службы ФСБ РФ и членов экипажей кораблей, захвативших украинские суда: Сергея Станкевича, Андрея Шеина, Алексея Саляева, Андрея Шипицина, Алексея Шатохина, Руслана Ромашкина, Сергея Щербакова, а также против генерал-полковника Александра Дворникова - командующего войсками Южного военного округа, имеющего звание "Герой России".

Напомним, 25 ноября прошлого года российские военные захватили три украинских корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира - 24 человека - доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся сейчас.

12 марта Управление Верховного комиссара ООН (УВКПЧ ООН) признало, что арестованные Россией украинские моряки могут считаться военнопленными.

Ранее Россия отказалась признать захваченных моряков военнопленными на том основании, что РФ и Украина не находятся в состоянии военного конфликта или войны.

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Источник: "Украинские новости"
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