Тимошенко: Украина сохранила суверенитет в 2014 году благодаря добровольцам.

Добровольцы и волонтеры - это духовные лидеры нации, которые защитили страну в 2014-м и способны сделать реальные изменения сегодня, поскольку служат государству, а не используют его. Об этом Юлия Тимошенко заявила на заседании Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального форума «Трансформация Украины» в Киеве.

Она поздравила всех добровольцев и волонтеров и поблагодарила за все, что они сделали для государства.

По ее словам, в той ситуации, которая сложилась в 2014 году, «они стали отдельной самодостаточной народной армией, войсками непобедимых, сильных и несокрушимых».

«Когда надо было при полном отсутствии армии защищать Украину, вы закрыли страну своей жизнью. Когда в Украине ничего не было, чтобы обеспечить армию, вы сделали это лучше, чем любая служба обеспечения государства», - сказала кандидат в президенты.

Юлия Тимошенко подчеркнула, что сегодня со всей ответственностью можно утверждать: Украина сохранила свой суверенитет в 2014 году именно благодаря добровольцам.

«Враг надеялся, что завоевать Украину будет довольно легко. Враг не учел главного фактора: украинские добровольческие батальоны. Вы спасли страну. Я склоняю голову перед героями, которые положили свои жизни за Украину. Я надеюсь на вас. Я благодарю вас! Наступят мирные времена во всей Украине - и на Донбассе, и в украинском Крыму», - подытожила Председатель партии на своей странице в Facebook.