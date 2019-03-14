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Обвиняемый во взяточничестве депутат Розенблат слил "компромат" на Сытника

Директор НАБУ якобы "помогал Хиллари" в 2016 году.

Обвиняемый во взяточничестве депутат Розенблат слил "компромат" на Сытника
Фото: www.slovoidilo.ua

Депутат Верховной Рады Борислав Розенблат, которого будут судить за взятку и злоупотребление влиянием, слил "компромат" на директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Розенблат - фигурант уголовного производства, которое расследовало НАБУ.

У него на фейсбуке опубликована аудизапись, на которой якобы Сытник говорит о том, что он помогал штабу кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в 2016 году.

"Я же Хиллари помогал... У Трампа внутренние вопросы доминируют над внешними, а Хиллари из тех политиков, которые выгодны Америке и миру. Для нас это было бы лучше, но для американцев лучше то, что делает Трамп", - говорит на этой записи человек с голосом, похожим на голос Сытника.

Он говорит, что НАБУ отправило в США данные по "черной бухгалтерии", но они не помогли Клинтон.

Напомним, в 2017 году на сайте Politico вышла статья "Попытки Украины саботировать Трампа навредили ей самой" журналиста Кеннета Фогеля.

Фогель, ссылаясь на слова бывшего сотрудника посольства Украины в США Андрея Телиженко, заявил, что посольство якобы тесно сотрудничало с Александрой Чалупой, американкой украинского происхождения, тесно связанной с Демократической партией США, помогая ей собирать разоблачительные материалы в отношении члена избирательного штаба Трампа Пола Манафорта.

В статье утверждается, что посольство содействовало Чалупе, которая со своей стороны стала важным источником информации для СМИ США и Демократической партии о Манафорте. Манафорту на волне сообщений СМИ о связи с Россией пришлось оставить должность в штабе Трампа.

Власти Украины заявили, что не помогали ни одному из кандидатов на выборах 2016 года.

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