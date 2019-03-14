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Порошенко призвал в кратчайшие сроки найти виновников смерти сотрудника АП

Главе АП поручено оказать необходимую организационную помощь для похорон погибшего.

Порошенко призвал в кратчайшие сроки найти виновников смерти сотрудника АП
Александр Бухтатый
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко призывает как можно скорее установить виновных в смерти сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого, тело которого было найдено в четверг утром на улице Багговутовской в Киеве.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Выражаю глубокие и искренние соболезнования семье, близким, коллегам и друзьям в связи с трагической смертью сотрудника нашей Администрации - Александра Евгеньевича Бухтатого. Обращаюсь к правоохранительным органам с призывом в максимально короткий срок установить виновных в преступлении и наказать их в соответствии с законом", - говорится в заявлении Порошенко.

Президент отметил, что Бухтатый "был достойным членом команды - честным и порядочным человеком... профессионалом своего дела, который пользовался глубоким уважением в журналистских кругах".

Порошенко также поручил главе АП оказать всю необходимую организационную помощь для похорон погибшего.

Напомним, утром в четверг в Киеве был найден мертвым сотрудник АП - главный консультант департамента информационной политики - Александр Бухтатый.

Согласно предварительным выводам, следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Предварительная причина смерти будет установлена после вскрытия, а окончательная - после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Правоохранители рассказали, что пока никого не задерживали, а сотрудника АП убили из корыстных мотивов.

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