​Суд встановив, що штрафні санкції “Укрспирту” були завищені у 200 раз!

Реформа управління підприємством вивела на інший рівень роботу всіх підрозділів, в тому числі і юристів. Це не перша перемога.

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За 2017-2019 роки зусиллями Управління юридичного супроводження ДП «Укрспирт» доведено в судах те, що Державна фіскальна служба помилково нарахувала підприємству у 200 раз більше штрафних санкцій за нібито порушення законодавства.

Колегія суддів зробила висновок, що рішення про застосування штрафних санкцій від 31 березня 2015 року №000349 в частині штрафу у розмірі 24 022 418,2 грн підлягає скасуванню, оскільки таке є протиправним, та позовні вимоги в цій частині підлягають задоволенню. Таким чином, розмір штрафної санкції, відповідно до ст.17 Закону №481/95-ВР повинен становити 140 618,98 грн (70 309,49 *200%).

Суди апеляційної та касаційної інстанцій скасовували неправомірно нараховані санкції до державного підприємства: справа № 826/8101/15 (суд скасував застосування санкцій в розмірі 24 022 418,2 грн.), справа № 826/13652/14 (суд скасував рішення про застосування фінансових санкцій до підприємства на більш ніж 19 866 257,76 грн.), справа № 826/10273/14 (суд скасування рішення про застосування фінансових санкцій на загальну суму 65125885,82 грн, частково задоволено вимоги ДП «Укрспирт», рішення судів попередніх інстанцій), справа №826/12900/15 (суд скасував несправедливо винесені рішення про застосування фінансових санкцій на загальну суму у розмірі 173662492,50 грн.).

Отже, маючи ряд позитивних рішень Управління юридичного супроводження, ДП «Укрспирт» має сподівання на подальше зменшення масиву штрафних санкцій, що були нараховані ДП «Укрспирт», та робить все можливе для недопущення стягнення їх, і як наслідок доведення підприємства до банкрутства.

За період з 2010 по 2015 рік співробітниками ДФС України винесено рішення про застосування фінансових санкцій на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень.

У разі фактичного пред’явлення до виконання (стягнення) навіть 5% від вищезазначеної суми фінансових санкцій, буде зупинено операційну діяльність підприємства та виробництво спирту, оскільки сплатити нараховані фіскальною службою фінансові санкції неможливо.

Рішення про застосування фінансових санкцій до ДП «Укрспирт» протягом 2010-2015 років виносились не завжди обґрунтовано, це підтверджується тенденцією розгляду скарг ДП «Укрспирт» в судовому порядку.

У Верховній Раді України знаходиться на розгляді законопроект 9222 «Про внесення змін до деяких законів України щодо підприємств спиртової галузі (в частині встановлення мораторію на звернення стягнення на активи підприємства)», підготовлений юристами підприємства спільно з депутатами Верховної Ради України за підсумками засідань робочої групи з проблем галузі.

Введення мораторію на звернення стягнення на активи Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» як платника податків за фінансовими санкціями, які застосовані до 31 грудня 2015, захистить підприємство від знищення в судовому порядку.

Прийняття законопроекту створить умови для прибутковості діяльності підприємства; збільшить надходження до державного бюджету України; дозволить ефективно використовувати виробничі потужності підприємства; зробить підприємство привабливим для закордонних партнерів.

Нагадаємо, що підприємство за підсумками 2018 року наростило чистий прибуток у 2 рази до 22 млн грн, сплатило близько 400 млн грн податків до бюджетів всіх рівнів та інвестувало близько 100 млн грн у модернізацію виробництва.

Вітаємо професійну роботу управління юридичного супроводження ДП «Укрспирт». Це вже четверте вагоме досягнення.