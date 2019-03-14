Словацкому миллионеру предъявили обвинение в убийстве журналиста Куцияка

Словацкому бизнесмену, одному из богатейших людей страны Мариану Кочнеру, предъявили обвинение в убийстве журналиста-расследователя Яна Куцияка и его невесты Мартины Кушнировой.

Об этом сообщает Aktuality.sk.

Кочнер - один из фигурантов материалов Куцияка, против которого журналист подавал уголовную жалобу из-за предполагаемых угроз.

Следователи предъявили обвинение Кочнеру более чем через год после резонансного убийства. Специальная прокуратура сегодня анонсировала пресс-конференцию, на которой обещает рассказать о деталях.

Напомним, в конце февраля в Словакии впервые в истории страны произошло убийство журналиста - в своем доме в небольшом населенном пункте Велка Мача был застрелен Ян Куцияк. Он занимался расследованием связей словацких политиков с итальянской мафией.

После убийства Куцияка в стране разгорелся политический кризис. В отставку подал министр культуры Марек Мадарик, также свои посты покинули помощница премьера Мария Трошкова и глава секретариата Совета безопасности Вилиам Ясань, упоминавшиеся в расследовании журналиста.

Кроме того, 12 марта ушел в отставку министр внутренних дел Роберт Калиняк, а затем, 15 марта, на фоне политического кризиса в стране - глава правительства Роберт Фицо.

В октябре прокуратура Словакии пришла к выводу, что убийство было заказным. Четверо подозреваемых, задержанных по этому делу, были отправлены под арест. У них, в частности, было изъято оружие, которое совпадает с тем, которым было совершено убийство.