Командующий силами НАТО в Европе: РФ может прибегнуть к ядерному оружию

Россия может прибегнуть к ядерному оружию для быстрых побед над более слабыми соседями, считает главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал армии США Кертис Скапаротти. Об этом он сказал на заседании комитета Палаты представителей по вооруженным силам.

По его словам, российские военные серьезно изучают возможность применения ядерного оружия в ограниченных военных конфликтах. "Я думаю, что это часть российской доктрины и их способа ведения войны, если хотите", - цитирует Скапаротти "Голос Америки".

Своим заявлением он опроверг предположения, что Россия разрабатывает подобное вооружение исключительно для того, чтобы вызвать тревогу у Пентагона, который планирует модернизировать ядерные силы США с учетом новых угроз.

Представители Пентагона считают, что Россия, которая не может конкурировать с американскими военными в длительном конфликте с применением обычных видов оружия, раздумывает об использовании ядерного оружия для быстрых побед над более слабыми соседями, прежде чем в дело могут вмешаться американские войска.

"Эскалация с целью доминирования – вот как они смотрят на это. И если вы посмотрите на модернизацию их оружейных систем сегодня, то, думаю, вы заметите, как они могут использоваться именно для этих целей при определенной эскалации. Я полагаю, что они действительно разрабатываются для этого", - сказал генерал.

По его словам, Россия подкрепляет эту стратегию "активными запасами, состоящими из примерно 2 тысяч" оружейных систем, способных доставлять "нестратегическое", то есть сравнительно небольшое ядерное оружие.

"Российские запасы нестратегического ядерного оружия вызывают озабоченность, поскольку они поддерживают ошибочную убежденность Москвы в том, что ограниченное применение первыми ядерного оружия, возможно, маломощного оружия, даст России силовое преимущество в кризисах и на более низких уровнях конфликта", - сказал Скапарроти.

При этом российский посол в США Анатолий Антонов 12 марта во время выступления в Фонде Карнеги в Вашингтоне сказал, что Россия никогда не будет использовать ядерное оружие для предотвращения региональных конфликтов, его применение возможно лишь в случае угрозы существованию страны.