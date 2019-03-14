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Европарламент принял резолюцию о борьбе с российской пропагандой

Особое внимание в документе уделяется защите выборов в ЕС от постороннего вмешательства.

Европарламент принял резолюцию о борьбе с российской пропагандой
Фото: ecb.europa.eu

Европейский парламент принял резолюцию с рекомендациями Совету ЕС и главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, направленными на противодействие пропаганде "со стороны России и других враждебных субъектов".

В частности, Европарламент рекомендовал "повысить осведомленность о дезинформационных кампаниях России", которые, по мнению депутатов, является "основным источником дезинформации в Европе", передает Радио Свобода.

Евродепутаты предлагают разработать "юридические рамки как на уровне союза, так и на международном уровне, чтобы противостоять гибридным угрозам, кибервойне и информационной войне". Они рекомендуют Совету ЕС и Могерини предусмотреть "адресные санкции в отношении ответственных за организацию и проведение таких кампаний".

Особое внимание в документе уделяется защите выборов в ЕС от постороннего вмешательства. В рекомендациях указывается, что государства ЕС должны следить за тем, чтобы избирательные законы учитывали "потенциальные угрозы, возникающие из-за кампании по дезинформации".

За резолюцию проголосовали 489 парламентариев, против - 148, еще 30 - воздержались.

Ранее депутаты Европарламента поддержали резолюцию, согласно которой Россия больше не может считаться стратегическим партнером ЕС. В качестве причины указаны аннексия Крыма, "прямое и опосредованное" участие в конфликте на Донбассе, а также нарушение территориальной целостности Грузии и Молдовы.

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