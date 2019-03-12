Европарламент больше не считает Россию стратегическим партнером

Депутаты Европейского парламента поддержали резолюцию, оценивающую отношения между ЕС и Российской Федерацией.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

За резолюцию во вторник, 12 марта, на пленарном заседании в Страсбурге проголосовали 402 евродепутата. Против высказались 163 парламентария, 89 воздержались. Текст резолюции был составлен на основании доклада, подготовленного латвийским евродепутатом Сандрой Калниете.

Согласно документу, Россия более не может считаться стратегическим партнером ЕС. Главная причина - нарушение Москвой международного права и демократических принципов, в частности, - оккупация и аннексия Крыма, "прямое и опосредованное" участие в вооруженных конфликтах в восточной части Украины, а также то, что Россия продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Молдовы.

"ЕС не может рассматривать постепенное возвращение к обычному положению дел, пока Россия не имплементирует в полной мере Минские соглашения и не восстановит территориальную целостность Украины", - отмечается в резолюции.

Также Евродепутаты осудили РФ за действия на территории ЕС, например, за причастность к отравлению Сергея Скрипаля в британском Солсбери, кампании по дезинформации и кибератаки, связи правительства РФ с крайне правыми и популистскими силами в ЕС.

В то же время Европарламент видит и положительные примеры сотрудничества, объединяющее ЕС, Россию, Норвегию и Исландию, и Совет Баренцева/Евроарктического региона. Такое сотрудничество Европарламент хочет укреплять.

"ЕС остается открытым к усилению отношений и к диалогу", - отмечается в резолюции.

Относительно газопровода "Северный поток-2", то в резолюции подчеркивается, что он увеличит зависимость ЕС от поставок газа из России, угрожает внутреннему рынку ЕС и не соответствует энергетической политике ЕС и его стратегическим интересам.

"Потому его (проект, - ред.) следует остановить", - подчеркнули евродепутаты.

Также в резолюции выражается сожаление из-за нарушений прав человека в РФ, чрезмерных ограничений свободы слова и свободы собраний, а также по поводу преследований и притеснений правозащитников и активистов. В этом контексте евродепутаты призвали освободить правозащитников и всех граждан, задержанных за мирное выражение своего мнения или участие в митингах. Отдельно они упомянули главу чеченского "Мемориала" Оюба Титиева.

Кроме того, Европарламент "обеспокоен сообщениями о необоснованных задержаниях и пытках мужчин, которых считают геями в Чечне, а также осуждает заявления правительства Чечни, отрицающие существование гомосексуалов".

В резолюции подчеркивается необходимость поддержки российского гражданского общества, к примеру, путем предоставления долгосрочных виз для правозащитников и членов их семей, а также увеличения финансирования тренингов для журналистов.

Напомним, в декабре прошлого года Европарламент принял резолюцию по докладу "О реализации Договора об ассоциации ЕС - Украина", в которой, среди прочего, также выступил за прекращение реализации российского проекта трубопровода "Северный поток-2".