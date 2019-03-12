Парламент Венесуэлы объявил чрезвычайное положение из-за отключения электричества

Парламент Венесуэлы принял решение о введении в стране чрезвычайного положения на фоне масштабного отключения электроэнергии. Об этом сообщает агентство France Presse.
#ÚLTIMAHORA El Congreso declara estado de "alarma" en Venezuela ante "calamidad" por apagón #AFP pic.twitter.com/Noo0F9VmDL— Agence France-Presse (@AFPespanol) 11 березня 2019 р.
К данным мерам призвал лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Необходимость режима ЧП он объяснил гибелью людей из-за отключения электричества. Режим ЧП позволяет президенту Венесуэлы перераспределять на борьбу с чрезвычайными ситуациями экономические и военные ресурсы.
Напомним, 8 марта большая часть Венесуэлы осталась без электричества из-за сбоев в работе энергосистемы. Ранее сообщалось, что из-за проблем с электричеством в Венесуэле с ноября 2018 по февраль 2019 года скончались 79 человек.