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75% пассажиров киевского метро уже не пользуются жетонами

Проезд оплачивают бесконтактными и банковскими картами, а также э-билетом или проездными.

75% пассажиров киевского метро уже не пользуются жетонами
Фото: Макс Требухов

Почти 75% пассажиров киевского метрополитена уже не используют жетоны. Об этом сегодня сообщила пресс-служба КП.

"С возможностью оплаті картой метро со скидками, бесконтактной банковской картой, проездными или е-билетом жетоны выводятся из оборота. Почти 75% пассажиров их уже не используют", - сказано в сообщении.

Жетоны ввели в оборот в 1990-х, до этого проезд оплачивали монетами по 5 и 15 копеек, а в переходный период использовали бумажные билеты.

Напомним, в ноябре 2017 года КГГА договорилась с китайской компанией China Railway International Group (CRIG) о строительстве Подольско-Выгуровской линии метрополитена. Компания также намерена финансировать разработку ТЭО линии метро на Троещину.

В октябре прошлого года мэр Киева Виталий Кличко озвучил новые сроки строительства метро на Троещину - завершить разработку проектной документации линии метро нужно до 2021 года, а ее строительство - до 2026-го.

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