Польша, Венгрия и Чехия отметили 20-летие присоединения к НАТО

Польша, Венгрия и Чехия совместно отметили 20-летие присоединения к Североатлантическомму Альянсу (НАТО).

Об этом сообщает "Укринформ".

"Нет другой такой силы в глобальной архитектуре безопасности как Североатлантический альянс. Эта Организация имеет определенную уникальную черту, которая притягивает все демократии, создает совместную оборону, не ограничивая даже в малейшей степени суверенитета отдельных стран-членов", - заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

Он подчеркнул, что НАТО сейчас умело адаптируется к условиям безопасности, которые меняются. По его словам, сегодня международный контекст безопасности является очень требовательным.

"Война на востоке Украины объединяет традиционную военную угрозу с гибридными методами борьбы. Удерживается также нестабильность на южном фланге НАТО, уменьшается угроза со стороны международного терроризма, а также добавляется киберугроза", - отметил Моравецкий.

Глава чешского правительства Андрей Бабиш подчеркнул, что за последние 20 лет НАТО стало фундаментом безопасности и оборонных возможностей многих стран Центрально-Восточной Европы.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини подчеркнул, что НАТО и ЕС стали основой безопасности и благосостояния стран региона. По его словам, сейчас нужно укреплять Альянс и искать общие ответы на всевозможные угрозы.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан отметил, что сейчас роль НАТО возрастает в свете нестабильной ситуации в регионе и мире.

Напомним, 12 марта 1999 года в НАТО вступили Польша, Чехия и Венгрия. Словакия присоединилась к Альянсу вместе с группой других стран в 2004 году.

22 ноября прошлого года Верховная Рада Украины проголосовала за то, чтобы прописать в Конституции курс страны на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, а также исключить из нее норму о возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине. 7 февраля Рада включила в Конституцию курс на членство в ЕС и НАТО.