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​Boeing отложил презентацию новых самолетов из-за авиакатастрофы в Эфиопии

13 марта компания должна была представить в Сиэтле два новых самолета.

​Boeing отложил презентацию новых самолетов из-за авиакатастрофы в Эфиопии
​Boeing отменил презентацию новых самолетов
Фото: Авиатранспортное обозрение

Компания Boeing отменила назначенную на 13 марта презентацию новых самолетов модельного ряда BBJ-777X в связи с крушением Boeing 737-8 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии.

Об этом сообщает Reuters.

Как заявил представитель Boeing, на данный момент компания сосредоточена на поддержке авиакомпании и считает это своей основной задачей.

"Мы будем искать возможность представить новый самолет миру в ближайшем будущем", - сказал он.

В среду, 13 марта, компания должна была представить в Сиэтле два новых самолета, которые, по заявлениям компании, смогли бы пересекать без посадок расстояния, равные "половине мира". Так, согласно официальным характеристикам, новый BBJ-777-8 способен без дозаправок преодолеть до 21 тысячи 570 км, BBJ-777-9 - до 20 тысяч 370 км.

Напомним, самолет Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Кению, потерпел крушение утром 10 марта возле города Бишофту, в 62 км к юго-востоку от Аддис-Абебы. На борту находились 157 человек, все они погибли.

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