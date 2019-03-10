В центральной части Стокгольма утром 10 марта на въезде в транспортный тоннель взорвался городской автобус. Об этом пишет Европравда со ссылкой на газету Aftonbladet.
“На момент аварии пассажиров в автобусе не было. Водителя транспортного средства в тяжелом состоянии доставили в больницу”, - говорится в сообщении.
По предварительным данным, автобус на въезде в тоннель зацепился баллоном с газом на своей крыше за знак ограничения высоты транспортных средств в тоннеле. В результате баллон взорвался и загорелся.
Пожарные тушили огонь почти час. Черный дым от пожара было видно из разных частей Стокгольма.
An explosion 💥 then this scene outside #Stockholm #explosion pic.twitter.com/i70YijixuU— Jayson (@JaysonReyes08) 10 березня 2019 р.
Напомним, в декабре у пирамид Гизы в Египте подорвали автобус с туристами. Двое людей погибли.