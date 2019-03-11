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Экс-лидер Каталонии Пучдемон заявил о выдвижении в Европарламент

Он является главным кандидатом от сепаратистского альянса JuntsxCat.

Экс-лидер Каталонии Пучдемон заявил о выдвижении в Европарламент
Карлес Пучдемон
Фото: EPA\UPG

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон, в настоящее время проживающий в изгнании в Брюсселе, намерен выдвинуться на выборах в Европарламенте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dpa.

Пресс-секретарь Пучдемона сообщила журналистам, что он хочет продолжить борьбу за независимость своего родного региона Каталония от Испании в Европейском парламенте.

Планы 56-летнего политика и экс-журналиста реализуются на европейских выборах 26 мая. Пучдемон является главным кандидатом от сепаратистского альянса JuntsxCat.

"Пришло время сделать новый шаг к интернационализации права Каталонии на самоопределение: прямо из сердца Европы во весь мир", - написал Пучдемон в своем Twitter после заседания совета своей каталонской Европейской демократической партии (PDeCAT).

На заседании партийного совета PDeCAT было также решено, что на парламентских выборах в Испании 28 апреля, а также на европейских выборах и муниципальных выборах в Каталонии 26 мая партия снова будет выступать за независимость.

Напомним, в октябре прошлого года Пучдемон учредил новую партию, которая получила название "Вызов" (Crida).

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