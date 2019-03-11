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82-летний президент Алжира отказался идти на пятый срок

Выборы, которые должны были состояться 18 апреля, решено отложить.

82-летний президент Алжира отказался идти на пятый срок
Абдельазиз Бутефлика
Фото: EPA/UPG

82-летний президент Алжира Абдельазиз Бутефлика на фоне масштабных антиправительственных протестов отказался от участия в президентских выборах и намерения в пятый раз занять кресло главы государства.

Соответствующее обращение Бутефлики к народу в понедельник, 11 марта, распространило алжирское госинформагентство APS, передает DW.

В обращении президента Алжира отмечается, что он следил за протестами против его намерения вновь стать президентом страны и понимает мотивацию людей.

Выборы, которые должны были состояться 18 апреля, решено отложить. Они состоятся после "национальной конференции", говорится в обращении Бутефлики к народу. Задача конференции - реформировать политическую систему страны и до конца года разработать проект новой конституции, указано в заявлении.

Кроме того, Бутефлика анонсировал кадровые изменения в правительстве. Вскоре после этого заявления в отставку подал премьер-министр страны Ахмед Уяхья.

Бутефлика, который возглавляет Алжир с 1999 года, выдвинулся на пятый президентский срок вопреки массовым протестам, в ходе которых тысячи человек призвали его покинуть должность. Протестные выступления стали самыми крупными со времен "арабской весны" 2011 года. Они последовали за решением правящей партии "Фронт национального освобождения" вновь выдвинуть Бутефлику в президенты.

В 2013 году на Бутефлику было совершено покушение, после которого он передвигается только в инвалидном кресле, с трудом говорит и редко появляется на публике.

Оппоненты Бутефлики считают, что он больше не в состоянии управлять государством.

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