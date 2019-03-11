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В авиакатастрофе в Эфиопии погибли более 20 сотрудников ООН

Самолет потерпел крушение утром 10 марта.

В авиакатастрофе в Эфиопии погибли более 20 сотрудников ООН
Все 157 людей на борту погибли
Фото: facebook.com/EthiopianAirlines

В результате катастрофы самолета Boeing авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии погибли 22 сотрудника Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает исполнительный директор программы организации по развитию населенных пунктов Маймун Мохд Шариф в твиттере.

На сайте ООН говорится о не менее чем 21 погибшем работнике организации.

Напомним, самолет Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Кению, потерпел крушение утром 10 марта возле города Бишофту, в 62 км к юго-востоку от Аддис-Абебы. На борту находились 157 человек, все они погибли.

Жертвами крушения самолета в Эфиопии стали граждане более 30 стран. По данным СМИ, в авиакатастрофе погибла семья депутата из Словакии и всемирно известный археолог.

Украинцев среди жертв крушения нет.

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