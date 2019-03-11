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Российский суд продлил арест имущества Липецкой фабрики "Рошен" до 13 июня

Имущество предприятия находится под арестом с апреля 2015 года.

Российский суд продлил арест имущества Липецкой фабрики "Рошен" до 13 июня
Фото: dt.ua

Басманный суд Москвы продлил арест имущества Липецкой кондитерской фабрики Roshen до 13 июня.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Басманный суд Москвы продлил срок ареста, наложенного на кондитерскую корпорацию Roshen в Липецке. По ходатайству следователя срок обеспечительного ареста, наложенного на 12 объектов недвижимости, продлен до 13 июня 2019", - говорится в нем.

Отмечается, что назначенная судом мера пресечения позволяет фабрике эксплуатировать арестованное имущество, но запрещает продавать его или сдавать в аренду.

Под арестом находятся склад готовой продукции, 4 цеха, здание подсобного корпуса, а также 7 земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. м.

Напомним, с апреля 2015 года имущество Липецкой фабрики Roshen находится под арестом из-за налоговых претензий. В связи с этим инвестгруппа ICU, у которой есть мандат на продажу российских активов Roshen, не может найти покупателя. В январе 2016 года гендиректор и миноритарный акционер "Рошена" Вячеслав Москалевский заявил, что предприятие выставлено на продажу.

В январе 2017 года работа фабрики была приостановлена, а в июле оборудование было законсервировано.

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Источник: "Украинские новости"
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