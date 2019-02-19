Выставку портретов Тараса Шевченко в киевском метро закрыли из-за вандализма

"Мы ожидали негативной реакции, но надеялись на цивилизованный диалог", – говорят организаторы выставки.

Выставку "Квантовый прыжок Шевченко. Метро", которая проходила на станции метро Тараса Шевченко в Киеве, закрыли после акта вандализма.

Об этом сообщается на странице Национального музея Тараса Шевченко в фейсбуке.

"На этой выходных большая часть постеров выставки была уничтожена молодым человеком, вооруженным ножом, – сообщают в музее. – За 10 дей экспонирования выставки организаторы получили сотни позитивных отзывов от посетителей. Радость узнавания, неожиданные параллели, смех, хорошее настроение и желание прочитать/перечитать Шевченко – основной месседж этих сообщений. Не обошлось без негативных комментариев, мы ожидали такой реакции, но надеялись на цивилизованный диалог".

В музее отмечают, что акты вандализма, подобные тому, что, предположительно, совершил активист Юрий Павленко, не только нарушают законы Украины, но и "противоречат попыткам создания мультикультурного пространства, толкают нас к тоталитарному искусству, когда отдельная группа людей решает, какое искусство имеет право на существование, а какое являтся "дегенеративным" или "неправильным".

Решение досрочно закрыть выставку вызвано опасением за безопасность пассажиров киевского метро.

Напомним, выставка "Квантовый скачок Шевченко" представляла иллюстрации Александра Грехова, где Тарас Шевченко представал в узнаваемых поп-образах. Выставка должна была продлиться до 10 марта.