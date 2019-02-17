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В Киевском метро испортили выставку Шевченко

Отличился радикальный националист "Хорт" Павленко.

Юрий Павленко, известный также как Юрий Хорт, испортил выставку "Квантовый скачок Шевченко. Метро" в Киевском метрополитене.

В инстаграме Хорта говорится, что "неизвестные народные мстители порезали карикатуры на Тараса Шевченко".

Напомним, бывший глава винницкой ячейки Социал-Национальной ассамблеи Юрий Павленко (1989 г.р.) известен тем, что 2014 году в ходе беспорядков в Винницкой ОГА порвал и потоптался по портрету Президента Петра Порошенко.

Был задержан и содержался в СИЗО. Прокуратура Винницкой области отрицала связь задержания Павленко с надругательством над портретом Порошенко.

Изначально Павленко инкриминировали ч. 1 ст. 294 УК (организация массовых протестов), по которой грозит до 8 лет лишения свободы, однако позже обвинение переквалифицировали по ч.4 ст. 296 УК (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений), ч. 2 ст 28 (групповое преступление по предварительному сговору).

1 апреля 2016 года Винницкий городской суд признал Павленко виновным в хулиганстве с применением оружия и приговорил к 4 годам 6 месяцам тюрьмы, но в декабре того же года приговор Хорту отменили в апелляционной инстанции. Дело отправили на повторное рассмотрение.

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