В киевском метро появятся табло обратного отсчета времени до прибытия поездов

Киевский городской совет поручил КП "Киевский метрополитен" до конца 2019 разместить на станциях метро табло обратного отсчета до прибытия поезда.

За соответствующее решение проголосовали 73 из 84 депутатов, сообщает пресс-служба КГГА.

"Цель решения - установка на станциях столичной подземки табло обратного отсчета времени до прибытия поезда. Так граждане смогут видеть точное время ожидания. Такая система является общепринятой во всех странах мира, где есть метрополитен", - говорится в сообщении.

В 2015 году на сайте Киеврады зарегистрировали петицию с предложением установить в метрополитене табло со временем отсчета до прибытия поезда, однако она была отклонена из-за отсутствия средств.

Стоимость проекта определят после того, как будет разработана сметно-проектная документация.

Напомним, в январе в киевском метро начали устанавливать новые украинские турникеты.