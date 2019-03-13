​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
​Кабмин ввел доплаты многодетным семьям
У Рады прошел митинг за отмену прописки
У Рады прошел митинг за отмену прописки
Журналисты Bihus.info взламывали коды диска с материалами о хищениях, - Луценко
Журналисты Bihus.info взламывали коды диска с материалами о хищениях, - Луценко
Россия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
Россия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
Лидер мирового биатлона назвал "позором" завоевание украинцем "золота" на Чемпионате мира
Тимошенко во втором туре с Зеленским или Порошенко? – экспертный опрос
Тимошенко во втором туре с Зеленским или Порошенко? – экспертный опрос
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Кандидат в президенты, снявшийся в пользу Порошенко, получил должность в СНБО (обновлено)
Кандидат в президенты, снявшийся в пользу Порошенко, получил должность в СНБО (обновлено)
Фигуранты оборонного скандала годами "договаривались" с ГФС, СБУ, военной прокуратурой и НАБУ, - Bihus.info
Фигуранты оборонного скандала годами "договаривались" с ГФС, СБУ, военной прокуратурой и НАБУ, - Bihus.info
ГлавнаяМир

МИД Украины усомнился в нейтралитете Австрии

"Заигрывание с агрессором - совсем не нейтралитет".

МИД Украины усомнился в нейтралитете Австрии
Спикер МИД Украины Екатерина Зеленко

Министерство иностранных дел Украины усомнилось в нейтралитете Австрии после заявления министра иностранных дел этой страны Карин Кнайсль во время посещения России.

Об этом сказала спикер МИД Украины Катерина Зеленко на брифинге, отвечая на вопрос кореспондента LB.ua.

"Мы обратили внимание на примирительный тон этого сообщения. Такая риторика контрастирует с политикой Евросоюза в ответ на российскую агрессию против Украины, российские попытки подорвать демократические процессы в Евросоюзе, уничтожение МН17, применение химического оружия в Солсбери и шпионские скандалы, а также поддержку праворадикальных партий в Европе", сказала Зеленко.

По ее словам, слова Кнайсль болезненно восприняты в Украине, которая потеряла около 13 тыс убитыми, а 7,2% территории оккупировано Россией.

"Напрашивается вывод: заигрывание с агрессором - совсем не нейтралитет, который исповедует Австрия", 

Находясь с визитом в Москве, глава МИД Австрии Карин Кнайсль отметила на своей странице в Твитере существование "прекрасных отношений между странами".

Игорь Соловей Игорь Соловей , Руководитель отдела "МИР", LB.ua
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также