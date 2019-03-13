В столице Нигерии обрушилось здание со школой

Фото: bbc.com

В столице Нигерии - Лагосе - сегодня обрушилось здание школы. Под завалами могут находиться более 100 человек, сообщает агентство Reuters.

Трехэтажное здание обрушилось сегодня около 10 часов утра. На третьем этаже находилась частная школа, в которой в это время уже шли занятия.

Власти пока не сообщают о пострадавших и погибших, ведутся поисковые работы.

Фото: bbc.com

Агентство отмечает, что обрушение зданий в Нигерии не является редкостью: в стране слабо урегулирована сфера стандартов строительства, для возведения зданий часто используют некачественные материалы. В 2006 году при обрушении церкви на севере страны погибли более 100 человек, в том же году в Лагосе при обрушении пятиэтажного здания погибли 30 человек.