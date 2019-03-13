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Кабмин предложил три модели изучения украинского языка для нацменьшинств

Правительство готовит к передаче в Раду закон о среднем образовании.

Кабмин предложил три модели изучения украинского языка для нацменьшинств
Фото: internat-mar.ucoz.ua

Кабинет министров предлагает Верховной Раде принять закон о полном общем среднем образовании, который включает три модели имплементации языковых норм закона об образовании для национальных меньшинств.

Соответствующий законопроект был одобрен на заседании правительства в среду.

Первая модель предусматривает возможность преподавания на языке меньшинства всех предметов с 1-го по 11 (12)-й класс наряду с украинским языком. Отмечается, что эта модель будет действовать для нацменьшинств с "уязвимыми" языками, то есть тех, которые не имеют собственного государства для развития языковой терминологии, а также для тех, которые не живут в среде собственного языка.

В эту категорию входят крымские татары, поскольку данное нацменьшинство не имеет государства, которое занималось бы развитием терминологии их языка, а община проживает исключительно в украиноязычной или русскоязычной среде.

Вторая модель предусмотрена для нацобщин, язык которых относится к языкам Европейского Союза. Так, с 1-го по 4-й класс обучение будет проходить на языке нацменьшинства с изучением украинского языка, а с 5-го класса - от 20% обучения на украинским языке с ежегодным увеличением его объема до не менее 40% в 9-м классе. Для старшей школы предусмотрено не менее 60% объема обучения на украинском.

Третья модель - для нацобщин, материнский язык которых относится к одной с украинским языковой семье, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка. К таким языкам относится русский. Дети, которые будут учиться по этой модели, будут переходить на обучение предметов на украинском языке (не менее 80% времени) сразу после 5-го класса.

Также данный законопроект предусматривает выбор директоров школ на конкурсной основе и медицинскую подготовку учителей.

Напомним, 5 сентября 2017 года Рада приняла закон "Об образовании", который, в частности, регулирует вопрос использования украинского языка в сфере образования. 28 сентября закон вступил в силу.

Закон предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.

Официальные органы ряда стран, которые имеют большую диаспору в Украине, выразили протест из-за этой нормы.

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Источник: "Украинские новости"
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