Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

За минувшие сутки российско-оккупационные войска трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских военных были обстреляны два раза: из минометов калибров 120 и 82-мм - в районе Павлополя; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у Авдеевки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции ООС из минометов калибра 82-мм вблизи Крымского.

Потерь среди бойцов ООС нет.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

Напомним, новый режим тишины на Донбассе ("весеннее перемирие") начался в полночь 8 марта.