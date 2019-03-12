В Николаевской области старшеклассник распылил в школе перцовый газ

В Первомайском Николаевской области старшеклассник распылил в школе перцовый газ, в результате с жалобами на плохое самочувствие к медикам обратились 19 детей.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"17-летний ученик 11-го класса принес в свою школу перцовый баллон и распылил газ возле уборной. В результате 19 детей и один работник школы почувствовали себя плохо, поэтому обратились за помощью к медикам. Одна девочка госпитализирована, остальные пострадавшие после оказания медицинской помощи были отпущены домой", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли у подростка средство для самозащиты слезоточивого и раздражающего действия "Перец-4". Со слов школьника, он нашел баллончик на местном стадионе и принес в школу, чтобы "провести эксперимент и посмотреть, что будет происходить".

Открыто уголовное дело по статье "хулиганство".

Напомним, ранее в Чернигове семеро школьников попали в больницу из-за распыления газового баллончика.