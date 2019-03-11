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Минрегион разработает проекты для дооборудования школ теплыми туалетами, - Гриневич

В этих проектах будет учитываться и величина школ, и их технические условия.

Минрегион разработает проекты для дооборудования школ теплыми туалетами, - Гриневич
Лилия Гриневич
Фото: Владислав Мусиенко

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины намерено разработать типовые проекты для дооборудования школ внутренними туалетами.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.

Так, в частности, Волынская область в 2019 году планирует дооустроить 43 школы внутренними туалетами, на это государство в выделило 267,3 млн гривен в стране в целом, а для Волыни - 16,9 млн гривен. Об этом шла речь во время встречи Гриневич и председателя Волынской областной государственной администрации Александра Савченко.

Министр отметила, что встретилась с заместителем Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Львом Парцхаладзе, с которым договорились о разработке отдельных технологических решений для эффективной реализации этого проекта.

"Мы знаем об этой проблеме, очень много нюансов относительно технологических решений. Именно поэтому мы договорились с Минрегионом, что они разработают типовые проекты для дооборудование школ внутренними туалетами. В этих проектах будет учитываться и величина школ, и их технические условия. Это должно помочь для поиска оптимальных решений", - сказала  Гриневич.

Напомним, ранее премьер Владимир Гройсман приказал обеспечить теплыми туалетами все школы до 2020 года.

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