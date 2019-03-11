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В Киеве эвакуатор врезался в неисправную маршрутку

Обошлось без пострадавших.

В Киеве эвакуатор врезался в неисправную маршрутку
В Киеве эвакуатор врезался в маршрутку
Фото: kiev.informator.ua

В понедельник, 11 марта, в Деснянском районе Киева произошла авария с участием двух автомобилей - на Броварском проспекте столкнулись эвакуатор и "Богдан". К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает "Информатор" с места событий.

Происшествие случилось около 11:00.

По словам водителя эвакуатора, он двигался по проспекту в сторону станции метро "Лесная" по второй полосе. На этой же полосе на "аварийке" стоял "Богдан" в неисправном состоянии. Мужчина, который был за рулем эвакуатора, "зазевался" и въехал в маршрутку. По его словам, скорость не была превышена и составляла 30-40 км в час.

Оба автомобиля получили повреждения и перекрыли две полосы проезжей части. Причины случившегося выясняются.

Фото: "Информатор"
Напомним, на одесской трассе под Киевом патрульные с погоней и стрельбой задержали пьяного водителя.

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