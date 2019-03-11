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​В Черновицкой области из-за непогоды на трассу упали провода высоковольтной линии

Объехать этот участок дороги на границе с Румынией пока невозможно.

​В Черновицкой области из-за непогоды на трассу упали провода высоковольтной линии
​В Черновицкой области на трассу упали провода высоковольтной линии
Фото: ukrinform.ru

В Черновицкой области из-за сильного ветра на трассу вблизи пункта пропуска "Порубное" упали провода высоковольтной линии. Из-за этого движение по международной трассе перекрыли.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции области, передает "Укринформ".

"В селе Тереблече близ пункта пропуска "Порубное" оборваны высоковольтные линии. Они упали на проезжую часть, поэтому движение по международной трассе перекрыли", - рассказали правоохранители.

Объехать этот участок дороги на границе с Румынией пока невозможно.

Фото: ukrinform.ru

На месте происшествия работают аварийные службы.

Напомним, в понедельник, 11 марта, по всей Украине ожидается ухудшение погоды и сильные порывы ветра.

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