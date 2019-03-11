За сутки нарушений режима прекращения огня на Донбассе не было

За прошедшие сутки, 10 марта, российские оккупационные войска не открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Фейсбуке.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня также не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - отметили в штабе.

Напомним, новый режим тишины на Донбассе, который начался в полночь 8 марта, продержался 10 часов.