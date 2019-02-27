Гройсман приказал обеспечить теплыми туалетами все школы до 2020 года

Этот вопрос должен быть на контроле у местных властей.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Министерству образования и науки обеспечить ликвидацию туалетов на улицах в сельских школах и обустройство теплых туалетов до конца 2019 года.

Об этом он сказал на заседании Кабинета министров в среду.

"Поручение Минрегионального развития. Придется помочь решить эту проблему. В разрезе каждой области, сколько таких школ, в каких районах. Поставить им задание, чтобы до конца года все школы получили теплые нормальные туалеты", - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что этот вопрос должен быть на контроле у местных властей.

Министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила, что на сегодня 680 школ имеют холодные туалеты на улице и больше всего таких школ в Закарпатской области.

Напомним, в декабре прошлого года Минобразования выделило 267 млн гривен на теплые туалеты в сельских школах.

Ранее президент Петр Порошенко анонсировал выделение 3 млрд гривен на модернизацию сельских школ. Речь идет о подключении к интернету, приобретение школьных автобусов и обновление опорных школ.