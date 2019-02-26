Вечером во вторник, 26 февраля, в Одессе возле эсминца ВМС США "Дональд Кук" задержали двух участников акции "Кто заказал Катю Гандзюк?"

Роман Герасимюк и Богдан Копертех адресовали вопрос "Кто заказал Катю Гандзюк?" президенту Петру Порошенко, который в этот день посетил американский эсминец.

В Facebook-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявили, что активистов задержали "незаконно и без объяснений".

Координатор организации С14 Сергей Мазур сообщил, что задержание провели не полицейские, а военнослужащие.

"Территория, где проходила акция не является режимным объектом. Все было абсолютно мирно. Несмотря на это без всякого объяснения трех участников акции схватил военный патруль", - написал он в Facebook.

Мазур сообщает о трех задержанных.

Фото: facebook/Сергій Мазур

Советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк подтвердил задержание "двух подозрительных лиц с рюкзаками" силами специальных операций ВСУ.

"Два активиста по пока непонятным соображениям, возможно, хотели обратить на себя внимание, или с другой не установленной пока целью, в темное время пересекли границу поста военной службы правопорядка и развернули баннер "Кто заказал Катю Гандзюк" возле ракетного эсминца США Дональд Кук в Одессе", - сообщил он.

По его словам, служба военного правопорядка действовала "в соответствии с уставом". Задержанные доставлены в Приморский отдел полиции в Одессе. Их делом займется военная прокуратура.

Напомним, 21 февраля на НСК "Олимпийский" в Киеве на матче Лиги Европы вывесили баннер "Убийцы Гандзюк должны сесть".