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​Обеспечение жильем детей-сирот - это ответственная позиция власти, - Савченко Актуально

На Николаевщине детям-сиротам вручили сертификаты на собственное жилье.

​Обеспечение жильем детей-сирот - это ответственная позиция власти, - Савченко

Благодаря вниманию Президента Украины Петра Порошенко и Первой леди Марины Порошенко к защите прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, за последние два года на Николаевщине удалось приобрести 85 квартир, а также 8 домов для размещения в них детских домов семейного типа.

Об этом сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко во время торжественного вручения сертификатов на жилье детям-сиротам.

Так, в 2018 году благодаря государственной поддержке в Николаевской области было приобретено 57 квартир для детей-сирот и 5 жилых домов для размещения детских домов семейного типа. Глава Николаевской ОГА отметил, что обеспечение жильем детей-сирот – это ответственная позиция власти относительно развития украинской нации, а также поддержки и защиты наших детей.

«Впервые за годы независимости нашего государства, благодаря инициативе и поддержке Президента Украины Петра Порошенко и Первой леди - Марины Порошенко, вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, начали решать системно. И уже второй год подряд государство выделяет целевую субвенцию на приобретение жилья для детей-сирот», - акцентировал Алексей Савченко.

По словам руководителя Николаевской области, в 2017 году, благодаря государственной инициативе Николаевщина получила 19,5 грн субвенции. За эти средства было приобретено три жилых дома в Очакове, Новом Буге и Баштанке для размещения детских домов семейного типа, что позволило устроить в них более 15 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также 28 квартир для детей-сирот.

В свою очередь, уже в 2018 году Николаевская область получила около 43,5 млн грн субвенции на жилье для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и детских домов семейного типа. За эти средства в области приобретено пять жилых домов: в Николаеве (3 дома), Вознесенске (1 дом) и Снигиревском районе (1 дом) для размещения детских домов семейного типа, что позволит устроить в них около 40 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Также за счет субвенции приобретено 57 квартир, в которые будут заселены 63 человека из числа детей-сирот (5 из этих квартир - социальное жилье, остальные переходят в собственность).

Получая сертификаты на собственное жилье, юноши и девушки искренне поблагодарили всех за поддержку и помощь, благодаря чему воплотилась в жизнь их мечта о собственном жилье. «Я благодарна Президенту, Правительству и Первой Леди за такой подарок. Также благодарна всем за помощь и поддержку. Безмерно рада, что свой 22-й день рождения буду праздновать в собственной квартире», - поделилась впечатлениями Светлана, новоиспеченная владелица жилья.

«Надо почувствовать ту энергетику от этих ребят, которые сегодня выходили на сцену и получали сертификаты на свою собственную мечту жилье. Многие из них уже поверить не могли, что когда-нибудь он или она получит квартиру. Кто бы что ни говорил, и какие бы лозунги ни раздавались, но нам удалось это сделать. Мы объединили общины, создали комиссию, которая следила за эффективностью распределения средств и соблюдением очереди - чтобы весь этот процесс был прозрачным. Сегодня наша страна отстаивает свою территориальную целостность и независимость на Востоке. Но тем не менее, благодаря тому, что есть воля Президента Украины, за счет квалифицированных специалистов и руководителей на местах мы находим желание, силы, возможности и двигаем страну и общество вперед - продвигаемся, делаем то, чего не делали до нас», - подчеркнул Алексей Савченко.

Отметим, что в Николаевской области усилена работа по защите и поддержке детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Развитие семейных форм воспитания и создания комфортных условий для детей, лишенных родительской опеки - одно из приоритетных направлений для команды Николаевской ОГА. Значительное внимание уделяется обеспечению детей услугами оздоровления и отдыха. Для оздоровления детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в интернатах, и детей, семьи которых оказались в сложных жизненных обстоятельствах, на Николаевщине функционируют два оздоровительных центра областного подчинения: оздоровительный центр «Орленок» (с.Рыбаковка) и детский оздоровительный лагерь «Паруса» (г.Очаков), в которых в 2018 году было оздоровлено около 650 человек.

Кроме того, 58 детей сирот и детей, лишенных родительской опеки, воспитанников школ-интернатов области, благодаря сотрудничеству с благотворительными организациями и международными партнерами отдыхали в Соединенных Штатах Америки и Италии.

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