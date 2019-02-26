Европейский вещательный союз прокомментировал скандал вокруг украинского нацотбора
Европейский вещательный союз прокомментировал скандал вокруг украинского нацотбора
"Оскары"-2019: "Зеленая книга" – лучший фильм года (список победителей)
"Оскары"-2019: "Зеленая книга" – лучший фильм года (список победителей)
Тайна о прививках
Тайна о прививках
Maruv не поедет от Украины на Евровидение
Maruv не поедет от Украины на Евровидение
Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)
Экс-глава Генштаба ВСУ Замана задержан за госизмену (обновлено)
Полиция задержала автобус с "киевскими титушками" на въезде в Одессу (обновлено)
Полиция задержала автобус с "киевскими титушками" на въезде в Одессу (обновлено)
Сергій Березенко:«Займатися тим, чим займався колись штаб Януковича – «каруселі», «печеньки», міграція бюлетенів – ми не будемо»
Сергій Березенко:«Займатися тим, чим займався колись штаб Януковича – «каруселі», «печеньки», міграція бюлетенів – ми не будемо»
Что не так с певицей Maruv, и при чём тут Зеленский
Что не так с певицей Maruv, и при чём тут Зеленский
Журналисты раскрыли схему масштабных хищений в "Укроборнпроме"
Журналисты раскрыли схему масштабных хищений в "Укроборнпроме"
ГлавнаяОбществоПроисшествия
Спецтема
Киевляне VS Застройщики

Противники киевских строек перекрывали Крещатик возле КГГА

Участникам акции не дали встретиться с главным архитектором города.

Фото: Макс Требухов

Участники акции против застройки Киева во вторник перекрывали Крещатик.

Как сообщает корреспондент LB.ua, несколько десятков человек сначала пытались попасть в Департамент градостроения и архитектуры к главному архитектору города Александру Свистунову. С собой они пытались пронести оранжевые мусорные баки, но полицейские не позволили этого сделать.

Фото: Макс Требухов

Произошла потасовка, после чего участники акции пошли к пешеходному переходу возле ЦУМа, чтобы перекрыть движение.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Впоследствии они отправились в мэрию, чтобы встретиться с заместителем главы КГГА Александром Спасибко, который курирует деятельность Департамента градостроения и архитектуры.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Участники акции выступают против целого ряда строек: в Пуще-Водице, на Русановской набережной, 3, на Мечникова 7б, на Жилянской 96а, на горке Кристера и даже в Ирпене.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также