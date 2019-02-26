Правоохранители задержали его после получения почти 8 тыс. гривен за выдачу шести загранпаспортов.

Сотрудники Службы безопасности разоблачили в систематическом получении взяток заведующего сектором городского отдела Управления Государственной миграционной службы в Черновицкой области.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм получения взяток за ускорение выдачи биометрических паспортов для выезда за границу. Правоохранители задержали его в служебном кабинете после получения почти 8 тыс. гривен за "внеочередную" выдачу шести загранпаспортов.

Фото: ssu.gov.ua

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки), продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Фото: ssu.gov.ua

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно со следователями ГБР и Генпрокуратурой.

Напомним, Миграционная служба разрешила подавать онлайн заявления на биометрический паспорт.

По состоянию на сентябрь прошлого года ГМС оформила 10 млн биометрических паспортов для выезда за границу.