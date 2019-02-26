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В школьную программу для 11-классников включили изучение создания ПЦУ и предоставление Томоса

Минобразования дало соответствующие рекомендации учителям.

В школьную программу для 11-классников включили изучение создания ПЦУ и предоставление Томоса
11-классники будут изучать создание ПЦУ и предоставления Томоса об автокефалии
Фото: пресс-служба президента

Министерство образования и науки включило в школьную программу для 11-х классов по истории Украины тему создания Православной церкви Украины (ПЦУ) и предоставления Томоса об автокефалии.

Об этом сообщается на сайте Мининобразования.

"Уже в конце этого учебного года 11-классники будут изучать историю создания Православной Церкви Украины и предоставления Томоса об автокефалии. Об этом говорится в письме Министерства образования и науки, где содержатся информационные материалы для учителей по освещению этого вопроса для старшеклассников, который был направлен на школы, управления образования и ИППО сегодня, 26 февраля 2019 года", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что создание ПЦУ и предоставления Томоса - важное историческое событие.

"О том, что украинское государство и духовенство пытались реализовать эту идею, и ранее упоминалось в украинских учебниках. Эта часть истории Украины изучается в школах в конце учебного года - в апреле-мае. Для нас было принципиально к этому времени прислать учителям информационные материалы, которыми они могут пользоваться уже в этом году. Сам Приказ об изменении программ был подписано 21 февраля, и уже сегодня, 26 февраля, мы направили материалы", - отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Она добавила, что в учебниках по истории эта тема появится со следующего учебного года, поскольку в 2019-м планируется печать новых книг для 11-х классов.

"Мы печатаем учебники каждые пять лет. В этот раз исторические изменения сошлись во времени непосредственно с печатью для соответствующего класса, поэтому информация будет внесена оперативно", - пояснила Гриневич.

Она также добавил, что эта тема также будет внесена в программу ВНО по истории Украины, но составлять по ней тестирование начнут не ранее 2021 года.

Фото: mon.gov.ua

Фото: mon.gov.ua

Напомним, 15 декабря 2018 года православные церкви в Украине провели объединительный Собор, а 6-7 января 2019 года предстоятель единой украинской православной церкви Епифаний получил Томос об автокефалии ПЦУ.

3 февраля в Софийском Соборе состоялась церемония интронизации (на светский манер - инаугурации) предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания.

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