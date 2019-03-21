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Епифаний назвал томос результатом Революции Достоинства

Предстоятель ПЦУ встретился с представителями Малой академии наук Украины.

Епифаний назвал томос результатом Революции Достоинства
​Епифаний встретился с представителями Малой академии наук Украины.
Фото: pomisna.info

Революция Достоинства сыграла важную роль в получении томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Об этом заявил митрополит Киевский и всей Украины Епифаний во время встречи с руководством и представителями Малой академии наук Украины, говорится на сайте церкви.

"Именно благодаря Революции Достоинства мы получили долгожданный томос, документ об автокефалии нашей Православной церкви в Украине. Об этом времени мечтали и ожидали многие поколения наших предшественников, но мы с вами стали непосредственными участниками, соавторами и творцами. Все мы вместе: и церковь, и вы - активные участники событий, делали все для того, чтобы это время наступило, и сейчас мы констатируем, что имеем независимую поместную украинскую православную церковь", - отметил Епифаний.

Стороны также обсудили процесс перехода приходов из Московского патриархата к Православной церкви Украины. Митрополит Епифаний отметил, что церковь стремится к объединению на основе любви и мира.

"Мы готовы простить, забыть, перевернуть страницу и дальше строить наше будущее вместе, несмотря на то, что было в прошлом. Мы не хотим уподобляться нашим оппонентам и не будем клеймить их, враждовать, сеять вражду и проявлять ненависть, ведь хотим, чтобы все было мирно и с любовью. Мы будем развивать нашу независимую церковь, которая является духовной основой европейского демократического Украинского государства, которое станет полноценным членом Европейского Союза и войдет в НАТО ", - сказал он.

Напомним, 15 декабря 2018 года православные церкви в Украине провели объединительный Собор, а 6-7 января 2019 года предстоятель единой украинской православной церкви Епифаний получил томос об автокефалии ПЦУ.

3 февраля в Софийском Соборе состоялась церемония интронизации (на светский манер - инаугурации) предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания.

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