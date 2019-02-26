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Полиция открыла дело о слежке охранников Ахметова за журналистами

Сведения внесены ЕРДР с предварительной квалификацией "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Полиция открыла дело о слежке охранников Ахметова за журналистами
Журналист Михаил Ткач

Главное следственное управление Национальной полиции внесло информацию о слежке за съемочной группой программы "Схемы" в Единый реестр досудебных расследований.

Об этом сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало в Фейсбуке.

"22 февраля поступило заявление журналиста съемочной группы "Схемы: коррупция в деталях - RFERL, редакция "Радио Свобода", Михаила Ткача о совершении против него преступления, а именно - препятствования его законной профессиональной деятельности как журналиста. В нем, в частности, шла речь о том, что в Киеве неизвестные лица на автомобилях в течение нескольких месяцев осуществляют слежку за съемочной группой, а 21 февраля 2019 году съемочная группа была заблокирована этими автомобилями, из-за чего не смогла продолжить работу по редакционному заданию", - написал Тракало.

По его словам, в тот же день Главное следственное управление внесло отмеченные сведения в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч.3 ст.171 Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

"Любые попытки или методы давления на журналистов, даже в завуалированной форме, недопустимы. Все доказательства, предоставленные полиции, будут тщательным образом изучены, а сам факт должен получить надлежащую правовую оценку и реакцию со стороны правоохранителей", - подчеркнул Тракало.

Напомним, ранее программа "Схемы" опубликовала расследование, в котором говорится о том, что представители охраны бизнесмена Рината Ахметова систематически следят за Михаилом Ткачом и съемочной группой программы. Было установлено, что все автомобили, которые следят за журналистами, принадлежат охранной фирме ООО "Дельта-Донбасс", конечным бенефициаром которой является Ахметов.

В охранной фирме "Дельта-Донбасс" отрицают обвинения в слежке и обещают содействовать в расследовании.

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