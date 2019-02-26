Полиция открыла уголовное производство по факту уничтожения выставки портретов Шевченко

Заявление в полицию от художника поступило только 25 февраля.

Полиция открыла уголовное производство по факту уничтожения националистом Юрием Павленко ("Хортом") выставки стилизованных портретов поэта Тараса Шевченко на станции метро "Тараса Шевченко" в Киеве. Об этом сообщил начальник управления полиции на Киевском метрополитене Михаил Никонов.

Никонов отметил, что 17 февраля, когда были уничтожены картины, в полицию никто не обращался с просьбой открыть уголовное производство. 25 февраля к правоохранителям обратился пострадавший художник Александр Грехов.

"Его заявление поступило к нам только вчера. По его заявлению мы внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований за ст. 194 (сознательное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса, на данное время досудебное следствие продолжается", - сообщил Никонов.

Никонов отметил, что на данный момент еще рано говорить о подозрении кому-либо, так как полиции необходимо установить материальную ценность уничтоженных произведений искусства, установить мотив лица, совершившего правонарушение. Полиция намерена обратиться к руководству Киевского метрополитена с просьбой сообщить, где сейчас находятся картины Грехова.

Напомним, 17 февраля Юрий Павленко ("Хорт") обнародовал в Фейсбуке видеозапись уничтожения выставки стилизованных портретов Шевченко на станции метро в Киеве.Он назвал мотивом своих действий то, что данные картины, по его мнению, высмеивают и порочат образ украинского поэта Тараса Шевченко.