В Украинском институте рассказали, как будут продвигать украинскую литературу за границей

Украинский институт рассказал о планах работы в литературной сфере на 2019-2020 годы.

Как сообщает Читомо, руководительница программного отдела УИ Ирина Прокофьева озвучила планы на конгрессе "Литература в действии".

Так, Ирина отметила, что УИ разрабатывает программу литературных резиденций: участников будут набирать не по open call, а по отдельной программе Института с институциональными партнерствами в приоритетных для развития сотрудничества странах.

Также УИ будет заниматься организацией участия украинских представителей в профессиональных событиях, которые проводятся за границей. В институте составили специальный календарь международных событий, который будут дополнять на протяжении года, - из этой базы будут выбирать 10 литературных событий, где Украина будет представлена.

Прокофьева добавила, что речь идет не о книжных ярмарках (они - в сфере Украинского института книги), а о профессиональных событиях для переводчиков, критиков, издателей.

В этом году УИ собирается запустить постоянный информационный дайджест о международных событиях, сформировать онлайн-каталоги ключевых украинских игроков во всех секторах - для их презентации международному сообществу.

Команда Украинского института пока формируется: к ней присоединится Алена Кухар (займется сектором литературы) и Полина Городиська, которая курировала международную программу Книжного Арсенала.

Напомним, Украинский институт - новосозданный орган под управлением МИДа, который занимается публичной и культурной дипломатией. Директором УИ является Владимир Шейко.