Создатели фильма "Леся Українка. Узлісся" обнародовали первый тизер картины.

Ролик выложили в день рождения Леси Украинки, которая родилась в 1871 году в Новоград-Волынском.

"В тизере показан один из самых драматичных периодов в жизнри поэтессы - время, которое она провела с Сергеем Мержинским в конце его жизни, - говорится в описании тизера. - Леся Украинка заботилась о любимом, пытаясь облегчить его последние дни. Именно тогда она написала одну из своих известных поэм - "Одержимая".

Режиссером биографического фильма о поэтессе выступает Нана Джанелидзе. Главную роль исполняет Дарья Полунина.

Продюсеры - Юлия Синькевич, Мария Москаленко.

Съемки фильма поддержал Украинский культурный фонд.