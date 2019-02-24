В Москве госпитализирован режиссер Георгий Данелия

В Москве госпитализирован советский режиссер Георгий Данелия. У него диагностировали воспаление легких, состояние 88-летнего кинематографиста стабильно тяжелое, сообщают российские СМИ.

Режиссер был госпитализирован в ночь на 24 февраля с тяжелой одышкой. Его сразу госпитализировали в реанимацию и ввели в искусственную кому, сообщила жена режиссера Галина Данелия.

Георгий Данелия является режиссером и автором сценария советских кинофильмов «Кин-дза-дза!», «Мимино», «Я шагаю по Москве» и других. В своих фильмах он зачастую появлялся в эпизодических ролях. Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. В 1959 году окончил Высшие режиссерские курсы при киностудии Мосфильм. После окончания курсов начал работать на Мосфильме режиссером-постановщиком.