Микроавтобус с гражданскими подорвался на мине в Донецкой области (обновлено)
Микроавтобус с гражданскими подорвался на мине в Донецкой области (обновлено)
На Евровидение от Украины поедет певица Maruv
На Евровидение от Украины поедет певица Maruv
На Волыни священник УПЦ МП открыл стрельбу по активистам возле храма (обновлено)
На Волыни священник УПЦ МП открыл стрельбу по активистам возле храма (обновлено)
НОТУ решит, поедет ли Maruv на Евровидение, в ближайшие 48 часов
НОТУ решит, поедет ли Maruv на Евровидение, в ближайшие 48 часов
Месси выдал шикарную игру, банальный хет-трик и редчайший гол с правой в матче против "Севильи"
Месси выдал шикарную игру, банальный хет-трик и редчайший гол с правой в матче против "Севильи"
«Своя игра» Румынской Церкви и будущее украинского православия
«Своя игра» Румынской Церкви и будущее украинского православия
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управление (обновлено)
Самолет, летевший в Дубай, совершил экстренную посадку из-за попытки захватить управление (обновлено)
Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом
Брат Нурмагомедова нарвался на жесточайший нокаут коленом
ГлавнаяКультура

В Москве госпитализирован режиссер Георгий Данелия

Советского режиссера ввели в искусственную кому.

В Москве госпитализирован режиссер Георгий Данелия
Георгий Данелия

В Москве госпитализирован советский режиссер Георгий Данелия. У него диагностировали воспаление легких, состояние 88-летнего кинематографиста стабильно тяжелое, сообщают российские СМИ.

Режиссер был госпитализирован в ночь на 24 февраля с тяжелой одышкой. Его сразу госпитализировали в реанимацию и ввели в искусственную кому, сообщила жена режиссера Галина Данелия.

Георгий Данелия является режиссером и автором сценария советских кинофильмов «Кин-дза-дза!», «Мимино», «Я шагаю по Москве» и других. В своих фильмах он зачастую появлялся в эпизодических ролях. Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. В 1959 году окончил Высшие режиссерские курсы при киностудии Мосфильм. После окончания курсов начал работать на Мосфильме режиссером-постановщиком.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также