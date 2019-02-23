Трамп получил две "Золотые малины"

Президент США сыграл самого себя в двух документальных картинах.

Президент США Дональд Трамп стал лауреатом антипремии Золотая малина (Razzie Awards) сразу в двух номинациях, в том числе как худший актер. Претенденты названы в традиционном ролике, опубликованном на сайте премии.

Трамп стал обладателем Золотой малины в номинации "Худший актер" за появление в документальных картинах "Смерть нации" режиссера Динеша Д'Соузы и "Фаренгейт 11/9" режиссера Майкла Мура.

Золотая малина за худший актерский дуэт досталась опять же Трампу и "его неизменной мелочности".

Нынешний президент США ранее получал "Золотую малину" в категории "Худший актер второго плана" в картине "Призраки этого не делают" (1989 год).

В номинации "Худшая актриса" лауреатом стала Мелисса МакКарти за роль в ленте "Игрушки для взрослых".

Премии за худшие мужскую и женскую роли второго плана получили Джон Си Райли ("Холмс & Ватсон") и старший советник президента США Дональда Трампа – Келлиэнн Конуэй ("Фаренгейт 11/9").

На "награду" также претендовала, в частности, первая леди США Меланья Трамп ("Фаренгейт 11/9").

Худшим фильмом признана лента "Холмс & Ватсон", другими номинантами были "Кодекс Готти", "Игрушки для взрослых", "Робин Гуд: Начало" и "Винчестер: Дом, который построили призраки".

"Золотая малина" за худший ремейк или сиквел года досталась фильму "Холмс & Ватсон", а худшим режиссером назван постановщик этой картины Этан Коэн.

Антипремия Золотая малина вручается ежегодно накануне вручения премии киноакадемии США Оскар, награждение лауреатов которой в этом году состоится в ночь на 25 февраля. Победителям вручают пластиковую ягоду малины, покрытую золотой краской. Стоимость приза составляет менее пяти долларов.

Напомним, ранее Золотую малину в категории "Худший фильм" получила анимационная картина "Эмоджи фильм".