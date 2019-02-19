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Названы лауреаты Шевченковской премии-2019

Комитет определил победителей в шести номинациях.

Названы лауреаты Шевченковской премии-2019
Фото: president.gov.ua

Комитет национальной Шевченковской премии обнародовал имена лауреатов-2019.

Имена лауреатов сообщил член Шевченковского комитета Ростислав Семкив в фейсбуке.

В номинации "Публицистика, журналистика" победу одержали Богдан Горынь ("Святослав Гординський на тлі доби" в двох книгах) и Оксана Забужко (сборник избранных текстов "І знов я влізаю в танк").

В номинации "Музыкальное искусство" победил Владимир Шейко за аудиозаписи произведений украинских композиторов в фонд Украинского радио.

За "Визуальное искусство" отметили Василия Чебаныка за проект "Графіка української мови".

Среди кандидатов в номинации "Киноискусство" выбрали Романа Бондарчука за фильм "Вулкан", а в номинации "Театральное искусство" - Ростислава Держипольского за феерию-бурлеск "Енеїда", арт-проект Оскар і Рожева Пані", притчу-ораторию "Вона Земля" и неооперу-ужас HAMLET.

В номинации "Литература" победителя не определили.

Результаты голосования подадут на утверждение Президенту. Премию традиционно будут вручать в начале марта.

Шевченковская премия - высшая государственная награда Украины в области культуры и искусства. Решение о присуждении премии принимает президент Украины на основе предложений Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Размер Шевченковской премии с 2016 года составил 192 тыс. гривен.

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